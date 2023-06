Großstörung in Hamburg: Fast 3000 Haushalte sind ohne Strom!

In den Hamburger Stadtteilen Ohlsdorf, Fuhlsbüttel und Hummelsbüttel ist am Dienstagmittag für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Die Störung betraf rund 2800 Haushalte.

Am Dienstagmittag ging in den Haushalten in Ohlsdorf, Fuhlsbüttel und Hummelsbüttel nichts mehr: Der Strom war einfach weg. Das bestätigt eine Sprecherin vom Stromnetz Hamburg gegenüber der MOPO. Ab 12.39 Uhr gab es dort eine Störung im Stromnetz – und damit eine Versorgungsunterbrechung in den Stadtteilen.

1000 Haushalte betroffen: Stromausfall in Hamburg

Von dem Stromausfall waren rund 2800 private Haushalte und 260 Gewerbebetriebe betroffen. Stromnetz Hamburg führt die Versorgungsunterbrechung auf einen technischen Defekt zurück. Das sei in 90 Prozent der Fälle der Ursprung.

Um 15.09 Uhr behoben Mitarbeiter von Stromnetz Hamburg die Störung. Jetzt haben wieder alle drei Stadtteile Energie.