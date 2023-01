Stromausfall in mehreren Stadtteilen – fast 800 Haushalte betroffen

Es war ein kleiner Schreck zum Wochenstart: In mehreren Hamburger Stadtteilen ist am Montagmorgen der Strom ausgefallen – Wohnungen und Gewerbe waren betroffen.

Gegen 8 Uhr früh am Montagmorgen kam es westlich der Alster in mehreren Stadtteilen zu einem Stromausfall. In Eimsbüttel, St. Pauli und Sternschanze gingen in 771 Haushalten und 166 Gewerbeeinrichtungen die Lichter aus, wie Anette Polkehn-Appel, Sprecherin von Stromnetz Hamburg, auf MOPO-Anfrage mitteilte.

Vielen Dank an unser Technikteam. Der #Stromausfall in #Hamburg #Eimsbüttel, #StPauli und weiteren Ortsteilen ist seit 08:55 Uhr behoben. — Stromnetz Hamburg Störungsmeldungen (@StromausfallHH) January 16, 2023

Die Techniker hätten die Störung jedoch schnell behoben, so dass seit kurz vor 9 Uhr alle betroffenen Häuser wieder mit Energie versorgt seien.

Die Störungsursache ist bislang nicht bekannt. (doe)