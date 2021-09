Stromausfall in Hamburgs Westen: 1400 Haushalte betroffen

Am Montagabend fiel in Hamburgs Westen für etwa eineinhalb Stunden der Strom aus. Wie die Stromnetz Hamburg GmbH der MOPO bestätigte, betraf der Ausfall über 1400 Haushalte in den Stadtteilen Blankenese und Sülldorf. Als Ursache werde ein Kabelfehler vermutet.

Die ersten Störungen wurden nach Angaben einer Sprecherin um 17.35 Uhr gemeldet, um kurz vor 19 Uhr war der Ausfall behoben. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Hamburg: 1400 Haushalte von Stromausfall betroffen

Neben den Haushalten waren auch 94 Gewerbekunden, das Krankenhaus Tabea und ein Wasserwerk vom Netz getrennt. Nach Angaben der Polizei entstanden in Folge des Ausfalls aber keine Einsätze, auch der Verkehr lief demnach weitgehend problemlos.

Die genaue Ursache blieb zunächst unklar. (tdo)