Eine 91-jährige Hamburgerin wurde am Sonntag in ihrer Wohnung in Stellingen ausgeraubt. Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld und konnte anschließend flüchten. Nun sucht ihn die Polizei.

Gegen 13.45 sei der Mann am Garten der Seniorin im Lenzweg aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Er habe versucht, an der Frau vorbei in die Wohnung zu gehen, worauf sie um Hilfe schrie. Der Mann habe sie anschließend zu Boden gedrückt und ihr brutal die Ohrringe aus den Ohren gerissen.

Stellingen: Mann erbeutet Ohrringe und Bargeld

Auch das Portemonnaie der 91-Jährigen erbeutete der Täter mitsamt des Bargeldes. Anschließend sei er über die Terrasse geflüchtet. Die Seniorin wurde beim Überfall leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der gesuchte Täter sei zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, teilte die Polizei weiter mit. Er sei sehr schlank, habe dunkelblonde, lange und zu einem Zopf gebundene Haare und eine Jacke mit Flecktarnmuster getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 040/4286-56789 entgegen. (fbo)