Die Zahl der Corona-Infektionen in Hamburg und Deutschland steigt rasant, im Kampf gegen die Omikron-Welle lautet die Devise: Impfen, impfen, impfen. Doch wo bekommen Hamburger den Piks? An diesem Wochenende gibt es weitere Aktionen an besonderen Orten – darunter auch in einer Strip-Bar! Wo sonst an der Stange getanzt wird, lassen sich jetzt Menschen impfen. Die MOPO gibt eine Übersicht.

Ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung, kurz Booster genannt: Erste Anlaufstelle für Impftermine in Hamburg sollen laut Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) grundsätzlich weiterhin die Hausarztpraxen bleiben. Wer keine Hausarztpraxis hat oder wessen Praxis keine Impftermine anbietet, kann sich auf der Liste der Kassenärztlichen Vereinigung umsehen. Hier stehen um die 100 Arztpraxen, die Impftermine auch für Nicht-Patienten anbieten.

Impftermine Hamburg Samstag, 8. Januar

Zusätzlich gibt es immer wieder neue Impfaktionen in der Stadt – auch an diesem Wochenende. Wer will, kann sich heute ab 12 Uhr in „Susis Show Bar“ auf der Reeperbahn impfen lassen – solange der Impfstoff reicht. Auch der Kiez wolle einen Beitrag leisten, sagte der Geschäftsführer Christian Schnell. In dem Striplokal auf der Reeperbahn können bis zu 250 Menschen geimpft werden. Bereits vor 12 Uhr bildete sich vor der Tür eine lange Schlange.

Kurz nach Beginn der Aktion hatten schon mehr als 50 Personen den Piks bekommen. Wer zur Auffrischungsimpfung in das Striplokal kam, erhielt zunächst die benötigten Unterlagen. Nach dem Piks gab es dann noch einen Kaffee auf Kosten des Hauses – zwischen roten Samtsesseln und Stripstangen. Angesichts des Andrangs werde er über eine zweite Impfaktion nachdenken, sagte Schnell. Denn: „Das Geschäft läuft beschissen. Je mehr geboostert sind, desto mehr können auch wieder unkompliziert in den Laden.“

Außerdem gibt es am Samstag eine Impfaktion der Deutschen Seemannsmission für die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs „Aidaprima“. Wie viele Dosen verabreicht wurden, konnte ein Sprecher der Seemannsmission Kiel am Samstagmittag zunächst nicht sagen. Im Vorfeld hieß es von den Organisatoren, dass ungefähr 140 Menschen im Kreuzfahrtterminal Steinwerder geimpft werden sollten.

Seit November habe man daher mehr als 4000 Seeleute geimpft, darunter auch Hunderte Crewmitglieder von Kreuzfahrtschiffen. Zuletzt waren immer wieder Corona-Fälle an Bord von Kreuzfahrtschiffen bekanntgeworden. Betroffen waren sowohl die Crews als auch Reisende.

Alle Impf-Aktionen im Überblick:

Impfzentrum Hamburg Nord: EKZ Hamburger Meile, Hamburger Sraße 27, 12-17 Uhr

EKZ Hamburger Meile, Hamburger Sraße 27, 12-17 Uhr Ev.-Luth. Kirchengemeinde Fuhlsbüttel: Hummelsbütteler Kirchenweg 3, ab 10.30 Uhr

Hummelsbütteler Kirchenweg 3, ab 10.30 Uhr Elbe-Einkaufszentrum: Osdorfer Landstraße 131-135, ab 12.30 Uhr (Ärzte bei SATURN)

Osdorfer Landstraße 131-135, ab 12.30 Uhr (Ärzte bei SATURN) Sportverein TuS Berne: Lienaustraße 32, 12.30-18.30 Uhr

Lienaustraße 32, 12.30-18.30 Uhr Born-Center (Ärztehaus 2. OG Links): Kroonhorst 9 D, 8.30 – 15 Uhr

Kroonhorst 9 D, 8.30 – 15 Uhr EKZ Steilshoop: Schreyerring 26, ab 13.30 Uhr

Schreyerring 26, ab 13.30 Uhr KIKU+LOLA: Lohbrügger Landstraße 8, ab 14.30 Uhr

Lohbrügger Landstraße 8, ab 14.30 Uhr Jugend- und Kulturzentrum am Stintfang :Alfred-Wegener-Weg 3, 8-18 Uhr

:Alfred-Wegener-Weg 3, 8-18 Uhr Hochbahn Halle 13 Barmbek: Hellbrookstraße 2, 16-21 Uhr

Impftermine Hamburg, Sonntag, 9. Januar

Am verkaufsoffenen Sonntag können sich Impfwillige in einem Zelt auf dem Gänsemarkt in der Innenstadt ab 13 Uhr eine Spritze geben lassen. Ein weiteres Angebot gib es am Sonntag von 12.30 bis 18.30 Uhr im Maritimen Museum. Meist werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung angeboten. Anmeldungen sind nicht nötig.