Streit in Hamburger Hotel eskaliert: Koch geht mit Pfanne auf Kollegen los

In einem Hotel in der HafenCity soll es im vergangenen Sommer unter dem Küchenpersonal zum Streit gekommen sein. Die Folge: Ein Mann ging mit einer gusseisernen Pfanne auf seinen Kollegen los. Der wurde bei dem Angriff verletzt. Jetzt steht der 43-jährige Pfannenschläger vor Gericht.

Über die Aufgabenverteilung konnten sie sich offenbar nicht einig werden: Im August eskalierte ein Streit in der Küche des Hotels Holiday Inn an der Überseeallee in der HafenCity. Jetzt wird der Fall vor dem Hamburger Amtsgericht verhandelt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 43-jährige Angeklagte vor Wut zu einer gusseiserne Pfanne gegriffen und damit seinem Kollegen ins Gesicht geschlagen haben. Dieser erlitt daraufhin einen Nasenbeinbruch. Worüber sich die beiden Kontrahenten dermaßen in die Haare bekommen haben, wird aus der Anklage nicht ersichtlich.

Am Montag treffen die beiden vor Gericht aufeinander. (jek)