Bahnstreik beendet – läuft alles wieder nach (Fahr)Plan?

Die Züge im S-Bahn-, Regional- und Fernverkehr sind in Hamburg nach dem dreitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder weitgehend nach dem normalen Fahrplan unterwegs. Nur auf einzelnen Verbindungen gab es noch Einschränkungen.

Der Verkehr sei am Samstagmorgen planmäßig und reibungslos angelaufen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Nach dem offiziellen Streikende um 18 Uhr am Freitagabend galt noch bis in die Nacht zum Samstag hinein ein Notfahrplan, um einen möglichst reibungslosen Betriebsstart vorzubereiten.

Bahnstreik vorbei: Züge in Hamburg normal unterwegs

Die S-Bahnen fuhren am Samstagmorgen schon wieder nach Plan. Auch im Regional- und Fernverkehr normalisierte sich der Verkehr – nur auf einzelnen Verbindungen kam es noch zu Verspätungen. Auf der Linie RB 31 zwischen Hamburg, Lüneburg und Uelzen hatten die Züge teilweise rund eine halbe Stunde Verspätung.

In Schleswig-Holstein sorgte eine Reparatur an der Strecke bei Elmshorn am Morgen für Probleme auf den Linien RE6 (Hamburg – Westerland), RE7 und RE70 (Hamburg – Kiel/Flensburg). Einzelne Verbindungen fielen aus, auf anderen entfielen die Halte am Hamburger Hauptbahnhof und am Bahnhof Dammtor. Zudem warnte die Bahn vor möglichen Verspätungen von bis zu 25 Minuten in beide Richtungen.

Auch im Fernverkehr waren nur einzelne Züge von Problemen betroffen. So kam unter anderem der IC 2214 in Richtung Westerland, der um 5.07 Uhr in Köln gestartet ist, mit 26 Minuten Verspätung in Hamburg an. Für den ICE 1918 zwischen Frankfurt/Main und Kiel, geplanter Halt in Hamburg um 10.17 Uhr, gab die Bahn gegen 10 Uhr rund 23 Minuten Verspätung an.

Pendler:innen auf der S1 sollten sich allerdings nicht zu schnell an rollende Züge gewöhnen: Zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Ohlsdorf wird die Linie ab dem 15. Januar in beide Richtungen gesperrt. Hintergrund sind Bauarbeiten für die neue S-Bahnlinie S4 zwischen Altona und Bad Oldesloe. Bereits seit Samstagmorgen ist die S1 zwischen Berliner Tor und dem Hauptbahnhof wegen Gleisbauarbeiten gesperrt.