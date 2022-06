Streichungen bei Eurowings auch ab Hamburg: Diese Strecken sind betroffen

Bei der Lufthansa und ihrer Billig-Tochter Eurowings werden ab Juli Flüge auf mehreren Verbindungen gestrichen. Davon sind auch Strecken ab Hamburg betroffen.

Bereits vor zwei Wochen kündigte die Lufthansa diesen Schritt an. Damals war klar, dass auf der Kranich-Linie nach Frankfurt und München am Freitag, Samstag und Sonntag etwa fünf Prozent der geplanten Kapazitäten wegfallen werden.

Eurowings streicht Flüge in der Sommersaison

Nun teilte Sprecher Matthias Eberle dem „Abendblatt“ mit, welche Verbindungen der Billig-Tochter Eurowings außerdem von den Streichungen betroffen sind. So werde es auf den Strecken nach Düsseldorf, Köln und Stuttgart sowie nach Budapest, Göteborg und Oslo Frequenz-Reduzierungen geben. „Als ,Streichkandidaten’ sehen wir zurzeit nur die Strecke nach Nürnberg, deren Bedienung wir vorübergehend aussetzen werden“, sagte der Sprecher.

Grund für die Streichungen: Während es in der Luftfahrt an Personal mangelt, gebe es nach der coronabedingten Zurückhaltung der Passagiere nun wieder einen „rasanten Buchungshochlauf“, so Eberle. Eurowings fliege inzwischen wieder rund 15.000 Flüge pro Monat.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist der Grund für das Koffer-Chaos am Hamburger Flughafen

Mit den Streichungen hoffe man, den Urlaubsverkehr sichern zu können. (prei)