Der Hamburger Flughafen – derzeit ein Ort, an dem das Chaos regiert: Extrem lange Warteschlangen, Kofferstapel neben den Gepäckbändern, entnervte Menschen. Der Grund für die Schlangen an den Sicherheitskontrollen ist Personalmangel. Doch was hat es mit den herrenlosen Gepäckstücken auf sich?

„Hunderte, wenn nicht gar tausende Koffer stehen hier bei der Gepäckausgabe und konnten einfach so mitgenommen werden“, schreibt ein Leser der MOPO. Es gebe keine Sicherstellung, keine Kontrollen. Fotos, die Leser der MOPO zur Verfügung stellen, scheinen die Vorwürfe zu bestätigen.

Hamburg: Am Airport stapeln sich herrenlose Koffer