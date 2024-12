Straßensperrung nach Rohrbruch: Hier brauchen Sie an Heiligabend viel Geduld

In Hamburg-Sasel sorgt ein Wasserrohrbruch seit Sonntag für eine Vollsperrung auf dem Berner Weg, einem Abschnitt des Ring 3. „Hamburg Wasser“ konnte den Schaden zwar bereits lokalisieren und reparieren, doch die Fahrbahn bleibt vorerst unpassierbar. Nach Angaben des „Abendblatt“ dauert die provisorische Wiederherstellung der Straße wohl noch bis Dienstagabend an.

Der Wasserrohrbruch führte zu Schäden an der Fahrbahn, da der austretende Wasserstrom Teile der Straße unterspült hat. Laut Hamburg Wasser wird ein Bereich von etwa zehn bis 15 Quadratmetern aufgenommen und neu gepflastert, um Hohlräume zu vermeiden. Der betroffene Leitungsabschnitt besteht aus Grauguss und stammt aus dem Jahr 1934. Vibrationen der Autos und LKW belaste die Straße und könne so Brüche in der Fahrbahn begünstigen.

Witterungseinflüsse, wie das Frieren und Auftauen des Bodens, könnten ebenfalls eine Rolle spielen. In diesem Fall sei dies jedoch unwahrscheinlich, da die Böden aktuell nicht gefroren sind.

Die gute Nachricht: Haushalte in der Umgebung waren von dem Schaden nicht betroffen. Die Asphaltdecke auf der Fahrbahn wird allerdings erst im neuen Jahr bei geeigneten Wetterbedingungen erneuert. Bis dahin bleibt die Straße provisorisch instandgesetzt. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert, Verkehrsteilnehmer müssen eigenständig auf alternative Routen ausweichen. (apa)