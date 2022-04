Bis 2023: Viele neue Baustellen für Veloroute in Hamburgs Westen

Die Verkehrslage in Rissen soll verbessert werden, findet das Bezirksamt Altona und will nun eine Reihe von Baumaßnahmen umsetzen. Am 25. April soll es losgehen. Anlass ist der Ausbau der Veloroute 1 im Rahmen des Hamburger „Bündnis für den Radverkehr“. Was konkret passieren soll:

Begonnen wird mit der Grundinstandsetzung der Alten Sülldorfer Landstraße zwischen Rissener Busch und der Kreuzung Rissener Landstraße / Wedeler Landstraße, wie das Bezirksamt am Donnerstag bekannt gab. Die Alte Sülldorfer Landstraße wird in diesem Abschnitt während der Bauzeit voll gesperrt.

Achtung: Strecke in Hamburg-Rissen nur noch von Fußgängern passierbar

Dabei gilt: Fußgänger:innen können die Baustelle weiterhin passieren, Radfahrende werden hingegen umgeleitet. Im Anschluss soll zudem ab Herbst 2022 die Kreuzung Rissener Landstraße / Wedeler Landstraße zu einem Kreisverkehr umgebaut werden. Gesamtbauzeit: Voraussichtlich zwölf Monate, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ziel des Umbaus sei eine „optimierte Wegeführung auf der Veloroute 1, sowie die Verbesserung des Verkehrsablaufes für alle Verkehrsteilnehmende“.

Der Bau des Kreisverkehrs markiert die Fortsetzung des Umbaus der Alten Sülldorfer Landstraße im Bereich zwischen Sülldorfer Brooksweg und Rissener Busch aus dem Jahr 2020. Mit Umsetzung des Kreisels sollen die Umbaumaßnahmen beendet werden. (sd)