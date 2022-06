Straße beschädigt: Hamburger Verkehrsader wird wochenlang saniert

Mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen muss diesen Sommer auf der Bramfelder Chaussee gerechnet werden. Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende hat einen Auftrag für Sanierungsarbeiten erteilt, wie der Senat am Donnerstag bekannt gab.

Laut Senat ist die Sanierung notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer:innen zu gewährleisten: Die Straßendecke sei durch die täglichen Verkehrsströme stark geschädigt. Im Zeitraum vom 7. Juli bis voraussichtlich 26. August 2022 soll sie deshalb erneuert werden.

Bramfelder Chaussee in Hamburg wird saniert

Mit den Sanierungsarbeiten wurde bis zum Sommer gewartet, da diese grundsätzlich verkehrsärmer sind. Die Arbeiten werden in vier Bauphasen durchgeführt, die größtenteils in den Sommerferien liegen – und auch die Wochenenden betreffen. Anlieger:innen wurden über die jeweilige Verkehrsführung informiert.

Neben einer Erneuerung der Fahrbahn ist auch der Umbau der Bushaltestelle Königsberger Straße in Fahrtrichtung Süden geplant. Sie soll in Zukunft barrierefrei sein.

Das könnte Sie auch interessieren: So klappt’s mit Mini-Solaranlagen bald auch auf Hamburger Balkonen

Auch in Barmbek kommt es im Straßenzug Barmbeker Markt/Bramfelder Straße zwischen Hamburger Straße und Habichtstraße, sowie in der Dehnhaide und der Fuhlsbüttler Straße in den Sommermonaten zu Verkehrsbeeinträchtigungen, weil umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Das hatte die Behörde bereits Mitte Juni angekündigt.