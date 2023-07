Störung bei großem Anbieter: Festnetz-Ausfall in Hamburg und dem Norden

Böse Überraschung für Vodafone-Kunden in Hamburg und weiten Teilen Norddeutschlands am Samstag: Das Festnetz des Unternehmens ist gestört. Also: Kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehempfang.

Die Groß-Störung soll dem Anbieter zufolge seit etwa 16 Uhr bestehen und etwa 35.000 Haushalte betreffen. Das berichtet „Bild“.

Ein Blick auf die Online-Störungskarte von Vodafone zeigt, dass ganz Hamburg und weite Teile Niedersachsens, Schleswig-Holsteins – bis nach Sylt – und Mecklenburg-Vorpommerns abgeschnitten sind. Vodafone

Die Seite zitiert einen Sprecher des Unternehmens so: „Die Ursache liegt in Hamburg, dort ist in einem wichtigen Bereich die Stromversorgung unterbrochen. Das hat auch Auswirkungen auf einen zweiten Standort in Lübeck.“

Ein Blick auf die Online-Störungskarte von Vodafone zeigt, dass ganz Hamburg und weite Teile Niedersachsens, Schleswig-Holsteins – bis nach Sylt – und Mecklenburg-Vorpommerns abgeschnitten sind. Wie lange die Störung noch dauern wird, ist unklar. Dem Bericht zufolge soll der Ausfall aber noch im Laufe des Abends behoben werden. (mp)