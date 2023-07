Kuriose Anzeigenpanne: Die S-Bahn ist ihrer Zeit voraus

Wer am Freitag einen genauen Blick auf bestimmte Anzeigetafeln der Hamburger S-Bahn warf, der wird sich folgende Frage gestellt haben: Kann man plötzlich mit der Bahn durch die Zeit reisen? Eine kleine Systemstörung sorgte nun für Back-to-the-Future-Momente.

Statt wie gewöhnlich die verbleibenden Minuten zur nächsten Bahnankunft anzuzeigen, schien die Wartezeit auf einigen Bahnanzeigen weit vorauszugehen. Grünen-Politikerin Jenny Jasberg lud ein Bild dieser „Zeitreise“ auf Twitter hoch: So kam die S21 Richtung Elbgaustraße beispielsweise nicht etwa in 24 Minuten, sondern in „-24 Minuten“ an.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärt auf Anfrage: Eine Störung bei der Datenversorgung der Zuganzeiger ist das Problem. „Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, dass die Anzeigen wieder die korrekten Zeiten ausgeben“, so der Sprecher am Freitag. Der Zugbetrieb war von dieser Störung nicht beeinträchtigt.