Stimmzettel vertauscht: Fehler bei Bundestagswahl in Hamburg

Der Wahltag in Hamburg verlief größtenteils reibungslos. Einige kleinere Pannen gab es jedoch auch in der Hansestadt.



In Hamburg ist der Bundestagswahltag ohne gravierende Pannen oder Zwischenfälle verlaufen. „Natürlich gab es Kleinigkeiten wie zum Beispiel beim Wahllokal, das morgens die Wahlurne nicht gefunden hat“, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Montag.

Wahl-Panne: Briefwahlunterlagen mit falschen Stimmzetteln

Noch vor Öffnung des Wahllokals sei aber eine Ersatzwahlurne beschafft worden. Ein weiteres Wahllokal habe etwa eine halbe Stunde später geöffnet, da die Tür des Gebäudes zunächst nicht habe geöffnet werden können.

Als bedauernswert und ärgerlich bezeichnete Rudolf es, dass 55 Briefwahlunterlagen im Wahlkreis 23 (Bergedorf-Harburg) die Stimmzettel mit den Direktkandidaten aus dem Wahlkreis 18 (Mitte) enthalten hätten. Der Fehler sei beim „händischen“ Zusammenstellen der Wahlunterlagen passiert und vor dem Hintergrund von landesweit weit über einer halben Million Briefwahlunterlagen zu sehen.

In den 55 Fällen seien nur die Zweitstimmen in das Ergebnis eingegangen. Das Direktmandat sei aber mit so deutlichem Vorsprung gewonnen worden, dass die 55 Erststimmen keine Veränderung des Ergebnisses hätten bewirken können. In Bergedorf-Harburg hatte sich der SPD-Kandidat Metin Hakverdi im Rennen um das Direktmandat mit über 35.000 Stimmen Vorsprung gegen Uwe Schneider von der CDU durchgesetzt. (dpa/jw)