Sternschanze: Dieses Schild sorgt für Fragezeichen

Im Fußgängertunnel an der S-Bahn Sternschanze suchen Obdachlose gern Unterschlupf. Ein Schild am Eingang verbietet allerdings das „Liegen und Lagern“. Das Datum auf dem Schild verwundert auch einige Passanten. „Bis zum 15.10.2016“, steht dort geschrieben. Hat der Bezirk Altona vergessen, das Schild zu entfernen? Die MOPO fragt nach, was es damit auf sich hat.

Das Schild hängt an einem Laternenpfahl direkt über dem Eingang zum Tunnel an der Straße Sternschanze. „Das Liegen und Lagern im Tunnel und in den Zugängen ist bis 15.10.2016 untersagt!“, unterzeichnet vom Bezirksamt Altona. Was hat es mit dem abgelaufenen Datum auf sich?

Sternschanze: Hat der Bezirk ein Schild vergessen?

„Das Schild an der Sternschanze wird jährlich vom Bezirksamt aktualisiert“, sagt Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts. Hierzu werde mit einer Art Klebestreifen die Jahreszahl stetig angepasst. Vermutlich habe sich der Klebestreifen an den letzten beiden Zahlen abgelöst, so dass die ursprünglich – zu Beginn der Anbringung des Schildes – gedruckte Zahl wieder erscheint. „Das Bezirksamt wird sich um eine Aktualisierung des Schildes kümmern“, so der Sprecher.

Aufgestellt worden sei das Schild damals, weil „vermehrt ein Lagern im öffentlichen Raum festgestellt wurde. „Die Zeit wurde aber schon damals bewusst bis Oktober begrenzt, so dass zur kalten und nassen Jahreszeit weiterhin die Möglichkeit bestand, den Ort als Unterschlupf zu nutzen”, sagt Schlink.