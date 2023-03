„Zellen sehr sauber“: So skurril sind Rezensionen für Polizei und Gerichte

Jeder kennt sie: die Dauernörgler und Hobbykritiker. Der Strand: schön, aber der Sand nervt doll. Die Tomatensuppe: gut, aber bisschen zu heiß serviert. Doch nicht nur Restaurants und Touri-Hotspots werden leidenschaftlich rezensiert, auch Polizeiwachen und Amtsgerichte – mal ernst, mal humorig. Eine Auswahl der skurrilsten Bewertungen.

„Die Beamten waren sehr vorsichtig, als sie die Handschellen anlegten. Ihr Auto war sehr geräumig und einigermaßen sauber. Alles in allem sehr professionell. Werde mich sicher wieder hier verhaften lassen“, schreibt „Arbo Arbsen“, über die Davidwache auf St. Pauli – und gibt fünf Sterne. „Zellen sehr sauber, Personal freundlich, Essen gut. Super Ort zum Übernachten und ausnüchtern“, so das Urteil eines anderen Mannes. Schnell wird bei den Kommentaren klar, die Davidwache ist der der Place to be für Suff-Schlaf: „Kollege von mir hat in der Ausnüchterungszelle geschlafen, war eine super Nacht. Top Erlebnis!“

Hamburg: Rezensionen für Hamburger Amtsgerichte und Davidwache

Doch neben großer Lobhudelei – „sehr, sehr nette Polizisten, sehr, sehr hübsche Polizisten“, „sieht aus wie im Fernseher“, „meiner persönlichen Erfahrung nach die besten Bullen Deutschlands“ – gibt es auch Kritik. Ein User, der wohl mit Mietrollern nicht umgehen kann, wirft wiederum den Polizisten vor, sie hätten keine Ahnung von Computern: „Mietroller falsch geparkt – auf dem Anhörungsbogen ist weder mein Name noch meine Adresse korrekt. Bitte Computer-Kursus für die Angestellten ‚Grundlagen von Kopieren & Einfügen‘. Jeder Onlineshop im Darknet hat bessere Adressvalidierung als die Software der Polizei Hamburg.“ Seine Wut zeigt er ohne Gnade: zwei Sterne. Janina Waack hängt ebenfalls unter der Decke, warum ist unklar. Sie schreibt: „Schade, dass man nicht keinen Stern geben kann!“ Tja.

Anders als die Davidwache kommen Hamburgs Amtsgerichte unterm Schnitt deutlich schlechter weg. 2,5 Sterne und 29 Rezensionen hat das Amtsgericht Hamburg-Mitte (Sievekingplatz). Einer der freundlichsten Kommentare: „die Toiletten sind sehr sauber. Empfehlenswert!“

Die Davidwache kommt in den Rezensionen besser weg, als die Amtsgerichte. Screenshot Die Davidwache kommt in den Rezensionen besser weg, als die Amtsgerichte.

Noch schlechter steht das Amtsgericht Barmbek (Spohrstraße) da. Mickrige 1,8 Sterne, 38 Rezensionen und große Wut finden sich dort. Kenny Schott würde nicht mal für 1.900 Euro netto dort arbeiten wollen! „So unfreundliche widerliche Menschen, die da arbeiten, nicht mal für 1.900 netto würde ich da arbeiten wollen. Von 100% sind 98% unfreundlich. Die haben gar keinen Stern eigentlich verdient.“

Er muss in den Knast. Dafür bekommt das Gericht zwei Sterne weniger. Screenshot Er muss in den Knast. Dafür bekommt das Gericht zwei Sterne weniger.

Doch nicht nur in Hamburg werden Gerichte und Verfahren in den Rezensionen kritisiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Von der Straße in die Davidwache: Graffiti im Polizeirevier

Ein Nutzer aus Hannover fand eigentlich, bei seinem Prozess am Landgericht lief alles soweit gut. Doch er musste in den Knast – und das Landgericht kassiert Punktabzug. „Meine Verhandlung mit der 18. Strafkammer lief für mich jetzt nicht so berauschend mit 4 Jahren und 3 Monaten. Vorsitzender Richter war Dr. Gerberding. Ich hatte das Gefühl, dass er konzentriert bei der Sache ist, er hat die Verhandlungstage auch nicht in die Länge gezogen. 2 Sterne Abzug weil ich ins Gefängnis musste.“ Drei Sterne trotz Knast, mit solchen Rezensionen kann das Gericht bestimmt leben.