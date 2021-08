Autofahrer auf der A7 brauchen in den kommenden Wochen viel Geduld – zumindest, wenn sie nachts unterwegs sind: Die Autobahn wird für Bauarbeiten gesperrt.

Grund sind die letzten Arbeiten am Stellinger Deckel, wie der oberirdische Lärmschutztunnel über die A7 genannt wird. Am kommenden Wochenende wird die Verkehrsführung für die dritte Bauphase eingerichtet.

Der Verkehr wird derzeit durch beide Tunnelröhren mit drei Fahrstreifen je Richtung geführt. „In den nächsten Wochen wird die Behelfsbrücke im Verlauf des Kollauwanderwegs zurückgebaut“, meldet die Autobahn GmbH des Bundes in einer Mitteilung. „Dafür werden vier nächtliche Richtungsfahrbahnsperrungen erforderlich.“

A7: Autobahnsperrungen in Hamburg-Stellingen

Die Fahrbahn in Richtung Süden (Hannover) vom Dreieck Hamburg-Nordwest bis zur Anschlussstelle Stellingen in den Nächten vom 9. auf den 10. August und vom 10. auf den 11. August jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Ab 22 Uhr wird ebenfalls die Auffahrt Eidelstedt auf die A7 in Richtung Süden gesperrt. Autofahrer folgen der Umleitung U44 bis zur Anschlussstelle Stellingen.

Die Richtungsfahrbahn Norden (Flensburg) auf der A7 wird ab der Ausfahrt Volkspark bis zum Dreieck Nordwest in den Nächten vom 11. auf den 12. August und vom 12. auf den 13. August jeweils 22 bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr ab der Anschlussstelle Volkspark über die U33 zur Anschlussstelle Stellingen und weiter als U35 von dort zur A23 Richtung Heide oder weiter zur A7 Richtung Flensburg umgeleitet.

Autobahn 7 in Hamburg: Bald nur einspurig befahrbar

Auf der A7 Richtung Süden steht zwischen dem Dreieck Nordwest und der Anschlussstelle Volkspark vorübergehend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung: Die Maßnahme gilt vom 11. bis 25. August jeweils von 22 bis 5 Uhr.

Das gleiche gilt für dieselbe Strecke auch in Gegenrichtung, allerdings in einem anderen Zeitraum – vom 13. bis 25. August jeweils von 22 bis 5 Uhr: Dann ist zwischen Volkspark und Dreieck Nordwest in Richtung Norden nur ein Fahrstreifen frei. (mp)