Zwei neue Autobahn-Baustellen bremsen Pendler aus

Seit Montag gibt es zwei neue Baustellen an Autobahnabschnitten in Hamburg. Dort kommt es nun zu Engpässen. Für Umleitungen wird aber gesorgt.

Der Lärmschutzasphalt auf der A25 in Richtung Geesthacht muss erneuert werden. Der „offenporige Asphalt“ habe eine Lebensdauer von sieben Jahren, sagte Christian Merl von der Autobahn GmbH dem NDR. Auf der A25 sei er bereits seit acht beziehungsweise neun Jahren vorhanden.

Baustellen auf Hamburger Autobahnen: Umleitungen über B5

Pendler:innen beschweren sich schon seit Längerem über mehrere Baustellen. So auch beispielsweise auf der A255. Für Umleitungen ist allerdings gesorgt. So steht Autofahrer:innen neben der Autobahn, welche zwischen Neuallermöhe-West und Geesthacht im einspurigen Betrieb verläuft, die B5 zur Verfügung. Diese wird im November allerdings auch einspurig wegen einer kaputten Brücke in Boberg, die repariert werden muss. Die Arbeiten dafür sollen eineinhalb Jahre dauern.

Auf der A7 gibt es ebenfalls eine Baustelle. Diese könnte allerdings für mehr Beeinträchtigungen des Verkehrs sorgen. Auf der Höhe der Abfahrt Hamburg-Heimfeld ist die oberste Deckschicht rissig. Damit keine Grundinstandsetzung gemacht werden muss, welche sich über Monate ziehen würde, müsse der Bereich innerhalb von acht Wochen saniert werden, so Merl. In Richtung Hannover fehlt nun täglich von 6 bis 15 Uhr ein Fahrstreifen, am Nachmittag ist wieder alles frei. (jd)