Star-Koch Steffen Henssler verlangt Energie-Aufschlag – Gäste sauer

Der Hamburger Star-Koch Steffen Henssler (50) verlangt im Restaurant Henssler Henssler eine Energiekostenpauschale von seinen Gästen. Bei großen Gruppen wird das richtig teuer.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat sich der 50-Jährige aufgrund der steigenden Energiepreise für einen ungewöhnlichen Weg entschieden und berechnet seinen Gästen plötzlich einen sogenannten Energie-Aufschlag. Doch diese Idee kommt bei den Gästen überhaupt nicht gut an.

Vater von Steffen Henssler beschwert sich über steigende Energiekosten

In dem Sushi-Restaurant, das Steffen Henssler gemeinsam mit seinem Vater Werner (72) betreibt, soll es in der letzten Zeit zu mehreren Beschwerden gekommen sein. Demnach werde vor Ort seit Kurzem auf der Gesamtrechnung ein Energie-Zuschlag in Höhe von 1,50 Euro pro Gast aufgeführt.

Werner Henssler erklärt gegenüber der Zeitung: „Ich habe eine Kosten-Steigerung von über 100 Prozent! Dass ich wegen der verfehlten Energie-Politik der grünen Bundesregierung dafür aufkommen muss, sehe ich überhaupt nicht ein!“ Die Gäste würden über die Speisekarte und ein Schild an der Tür über die Maßnahme informiert. „Wem das nicht passt, braucht ja nicht mehr zu kommen“, so Werner Henssler. (mp)