Steffen Henssler: Auf dieses Fertigprodukt schwört der Star-Koch

Fans und Kenner schwärmen für seine frischen Fisch-Gerichte und Sushi-Kreationen: Vor allem bei der japanischen Küche macht dem Hamburger Fernsehkoch Steffen Henssler keiner was vor. Nun investiert der 50-Jährige zum ersten Mal in ein Start-up – das Fertigprodukte verkauft.

Er ist einer der beliebtesten Fernsehköche Deutschlands: Steffen Henssler ist regelmäßig in Shows wie „Grill den Henssler“ und „Mälzer und Henssler liefern ab!“ (Vox) zu sehen. Vier Restaurants führt der 50-Jährige in Hamburg, weitere bundesweit. Seine große Leidenschaft: die japanische Küche. An der „California Sushi Academy“ in Los Angeles machte er als erster Deutscher den Abschluss als „Professional Sushi Chef“. Jetzt steigt der Hamburger Star-Koch als Investor bei dem Start-up „Tada Ramen“ ein.

Die Gründer Jessica und Matthias Bruckhoff mit ihren Investoren Nils Glagau (l.) und Steffen Henssler Stefan Groenveld Die Gründer Jessica und Matthias Bruckhoff mit ihren Investoren Nils Glagau (l.) und Steffen Henssler

Das Ehepaar Jessica und Matthias Bruckhoff aus Hessen hat das Unternehmen gegründet – und vor fünf Monaten bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (Vox) vorgestellt. Ihr Produkt: Fertige Brühen im Glas, mit denen man sich zu Hause japanische Ramen-Suppen herstellen kann. Dazu verkaufen sie auch luftgetrocknete Ramen-Nudeln und Würzpasten. „Nur die frischen Toppings wie Gemüse, Ei, Hack oder Tofu müssen noch ergänzt werden“, heißt es.

Das könnte Sie auch interessieren: „Geht ums Überleben!“ Hamburgs Gastronomen drohen: Jetzt wird Essen noch teurer

Bei der „Höhle der Löwen“ gewannen sie den Investor Nils Glagau für sich. Er hatte die Idee, jetzt auch Henssler mit ins Boot zu holen. „Wir haben uns mit Steffen Henssler in Hamburg getroffen und ich hatte wirklich Angst, dass er genauso frech ist wie im Fernsehen“, sagt Gründerin Jessica Brockhoff zur MOPO. „Er ist aber sehr locker und umgänglich.“ Neben Geld wird Henssler auch sein Wissen einbringen. „Er und sein Team werden uns in Zukunft auch dabei helfen, neue Produkte zu entwickeln.“ (sir)