Stau-Wochenende im Norden: So ist die Lage auf Hamburgs Autobahnen

In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen haben sie schon begonnen, auch in Hamburg, Berlin und Brandenburg sind sie gerade gestartet: die Sommerferien! Eine richtige Auto-Reisewelle hatte der ADAC für dieses Wochenende im Norden erwartet – und tatsächlich gab es am Vormittag ordentlich Verkehr. Das ist die aktuelle Lage.

Es war schon reger Verkehr auf den Autobahnen im Norden an diesem Samstagvormittag: Bis zu 10 Kilometer staute es sich vom Elbtunnel in Richtung Süden, erklärte die Verkehrsleitzentrale der MOPO.

Verkehr im Norden: Lage entspannt sich seit Mittag

Auch auf der A1 war es etwa vor Scharbeutz voll, teile eine Sprecherin der Autobahnpolizei mit. Zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf gab es rund sechs Kilometer Stau.

Mittlerweile hat sich die Situation aber wieder etwas entspannt. Bei Hamburg gebe es derzeit noch zwischen Billstedt und Stillhorn auf der A1 in Richtung Süden sieben Kilometer stockenden Verkehr, so ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale. Auf der A7 sind es – ebenfalls in Richtung Süden – fünf Kilometer zwischen Dreieck Nordwest und dem Elbtunnel. Auf der 255 gibt es stattdessen aktuell freie Fahrt. Unfälle oder besondere Vorkommnisse gab es keine.

Dass sich der Verkehr zum Nachmittag hin noch einmal verschlechtere, glaubt die Verkehrsleitzentrale nicht. Seit Mittag nehme der Verkehr sukzessive ab. (ncd)