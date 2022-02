A7: Das war der Grund für das Chaos am Elbtunnel

Wer am Donnerstagmittag um 13 Uhr auf der A7 beim Elbtunnel unterwegs war, musste Geduld mitbringen. In beiden Fahrtrichtungen stand ein Auto hinter dem nächsten und bewegte sich kaum. Das Kuriose: Weder ein Unfall noch eine Baustelle waren der Grund.

Der Ausfall der Videoüberwachung hat zur Vollsperrung des Elbtunnels in beide Richtungen geführt, berichtet das „Hamburger Abendsblatt“. Nach 20 Minuten wurde die Fahrbahn zwar wieder freigegeben, dennoch bildeten sich auf der A7 in Hamburg Staus in beide Richtungen.

Am Montag haben auf der A7 Umbauarbeiten begonnen. Die Verkehrstechnik soll erneuert werden. Deshalb ist eine von vier Röhren gesperrt. Bis Ende Februar kann es auf der A7 zu Verzögerungen kommen. (sd)