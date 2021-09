Hamburg: Miniatur Wunderland zeigt neuen Südamerika-Abschnitt

Die letzten Gleisarbeiten und die aller ersten Zugtestfahrten in unserem Rio-Abschnitt sind im vollen Gange. In diesem Wunderland-Special zeigen wir euch wie vom ersten Gleisbild bis zur fertigen Gleisstrecke die Züge auf die Anlage kommen. Erst planen unsere Modellbauer den Gleisplan, anschließend geht es zu den Elektronikern, die verkabeln, schließen Rückmelder an, bauen Weichenantriebe ein, verbauen die Booster und nehmen die Bahn am Ende in Betrieb ‍.