Starke Nachfrage, hohe Kosten: Profit-Verlust von Windrad-Hersteller

Nur halb so hoch wie im Vorjahr fiel der Profit des Windkraftanlagen-Hersteller Nordex im Jahr 2021 aus. Gestiegene Kosten für Rohstoffe und Transporte haben an der Profitabilität gezehrt. Bei einem Umsatzanstieg um knapp 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro wurde ein operativer Gewinn (Ebitda) von gut 50 Millionen Euro erzielt, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen überraschend in Hamburg mit.

Die Bestrebungen nach mehr Klimaschutz und dem Ausbau alternativer Energieträger führen bei Nordex zu starker Nachfrage. Der Auftragseingang stieg den Angaben nach vergangenes Jahr von sechs auf knapp acht Gigawatt. Über die Hälfte davon entfiel auf Europa.

Nordex: Hohe Kosten drücken auf Profit

Dem Wachstumskurs stehen allerdings sehr hohe Kosten gegenüber: Insbesondere für Seefrachten, aber auch für Logistik und Rohstoffe. In den ersten neun Monaten 2021 hatte Nordex daher einen Nettoverlust von fast 104 Millionen Euro verbucht. Wie es hier mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 aussieht, wird das Unternehmen am 29. März bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen bekannt geben.

Dann will Unternehmenschef José Luis Blanco auch einen Ausblick für 2022 veröffentlichen. Aktuell sprach er lediglich von einem kurzfristig weiter herausfordernden Umfeld. Mittel- bis langfristig blieben die Perspektiven aber sehr positiv.

Wegen eines schwieriges Wettbewerbsumfeld und einer Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern hatte Nordex erst Ende Februar angekündigt, die Rotorblatt-Fertigung am Standort Rostock Ende Juni einstellen zu wollen. Davon wären rund 600 Mitarbeiter betroffen. (dpa/se)