Städteranking: Hier ist Hamburg europaweit Spitze

Der Wirtschaftsstandort Hamburg schneidet im europäischen Vergleich sehr gut ab – das ergab eine Untersuchung des Magazins „fDi intelligence“, welches alle zwei Jahre das wirtschaftliche Potenzial verschiedener europäischer Städte und Regionen untersucht. In einigen Kategorien ist Hamburg besonders stark.

Noch bis zum 18. März geht die Immobilienmesse „Marché International des Professionnels de l’immobilier“ (MIPIM) in der französischen Stadt Cannes, auf der dieses Jahr auch Hamburg wieder mit 22 Unternehmen in einem Gemeinschaftsstand vertreten ist. Am Dienstag nahm der Geschäftsführer von Hamburg Invest, Dr. Rolf Strittmatter, mehrere Preise beim „European Cities & Regions of the Future Award“ entgegen – denn Hamburg ist ein besonderer Wirtschaftsstandort im europäischen Vergleich.

Hamburg belegt zweiten Platz der Wirtschaftsstandorte im europäischen Vergleich

So belegte Hamburg in der Kategorie „Fachkräfte und Lebensqualität“ den ersten Platz, in den Bereichen „digitale Vernetzung“ sowie „wirtschaftliches Potenzial“ kam die Stadt jeweils auf den dritten Rang. In der Kategorie „Wirtschaftsfreundlichkeit“ belegte die Hansestadt den siebten Platz. Insgesamt kam Hamburg damit in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz hinter Frankfurt, Düsseldorf wurde Dritter. Unter den Hauptstädten lag London vorne, Berlin belegte Rang 8.

„Die Auszeichnung als ‚future city‘ ist hier auf der MIPIM ein wichtiges Signal, um internationale Investoren auf unseren Standort aufmerksam zu machen“, sagte Dr. Rolf Strittmatter dazu in einer Pressemitteilung von Hamburg Invest. Auch Wirtschaftssenator Michael Westhagemann freute sich, dass deutsche Städte aufgrund ihrer starken Ökonomie Spitzenpositionen im europäischen Vergleich belegen würden und ergänzte: „Dass hier Hamburg bei den Zukunftsthemen Lebensqualität und Fachkräfte erneut an der Spitze liegt, ist ein Beleg für unsere erfolgreiche Wirtschaftspolitik.“

Veröffentlicht wurde die Untersuchung „European Cities and Regions of the Future 2022/2023 — Winners“ von dem Magazin „fDi intelligence“ Mitte Februar 2022. Die Studie basiert dabei auf Daten der „Financial Times“ und eigenen Erhebungen, die in Bezug auf verschiedene Kategorien untersucht wurden. (to)