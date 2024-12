Stadtreinigung mit wichtigem Appell an Hamburger

Während sich viele noch von der Silvester-Party erholen oder friedlich ins Jahr 2025 geschlummert sind, ist die Stadtreinigung am Neujahrsmorgen schon früh unterwegs. Feuerwerksreste, Glasflaschen, Scherben – alle Spuren der Silvesternacht müssen wieder beseitigt werden. Dabei bittet die Stadtreinigung um die Mithilfe aller Hamburger:innen.

Bunte Raketen leuchten am Himmel, Korken aus Sektflaschen fliegen durch die Luft – für viele ist das in der Silvesternacht selbstverständlich. Zurück bleibt aber meistens ein Bild der Verschmutzung. Die Stadtreinigung startet daher schon am frühen Morgen mit der Reinigung zentraler Flächen und Straßen.

Hamburg: Silvester-Müll richtig entsorgen

Leere Flaschen und Feuerwerksbatterien können dabei schnell zum Problem werden, denn sie verstopfen die Saugschläuche der Kehrmaschinen der Stadtreinigung. Außerdem bergen sie eine Gefahr für Mensch und Tier. Wer Feuerwerk zündet, sollte die Reste daher in den schwarzen Restmülltonnen entsorgen. Leere Flaschen gehören in die Altglascontainer.

Da die Depotcontainer an gesetzlichen Feiertagen nicht geleert werden, sind die Container an Neujahr meist voller als sonst. Die Stadtreinigung betont daher, Kartons flach zu falten und keinen Müll neben vollen Containern stehen zu lassen. Und ein weiteres Anliegen hat die Stadtreinigung: Leere Lachgas-Kartuschen, die für den gefährlichen Lachgas-Trend genutzt werden, gehören in die gelbe Tonne – nicht in den Restmüll. Andernfalls landen sie in der Müllverwertungsanlage, wo sie ordentlich Schaden anrichten können.

Gereinigt werden am Neujahrsmorgen die Flächen an den Landungsbrücken, am Fischmarkt und auf der Reeperbahn sowie die Fußgängerzonen der Harburger und Bergedorfer Innenstädte und einige Grünanlagen. Alle anderen Straßen, Parks und Bürgersteige säubert die Stadtreinigung später im Rahmen der regulären Reinigung. Auf Bürgersteigen, für die keine Reinigungsgebühren bezahlt werden, sind die Anwohner selbst für die Entsorgung des Silvestermülls verantwortlich. (mp)