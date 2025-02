Spontandemo gegen Wahlkampf-Stand der AfD in der City

Gegen einen Wahlkampfstand der AfD am Großneumarkt in der Neustadt regte sich am Mittwoch unmittelbar Widerstand.

Der zunächst ungeordnete Protest von rund drei Dutzend Menschen wurde nach der Anmeldung einer Versammlung durch die SPD-Abgeordnete Julia Barth-Dworzynski zu einer Spontandemo umgewidmet, auch SPD-MdB Falko Droßmann schloss sich dem Protest an: „Ich finde es gut, dass die Menschen hier sind und gegen die AfD protestieren.“

Dass so schnell Politiker anderer Parteien (auch Christoph de Vries von der CDU wurde kurz gesehen, verließ den Großneumarkt nach Angaben von vor Ort aber rasch wieder) anwesend waren, ist schnell erklärt: Am Mittwoch ist Markttag am Großneumarkt und sowohl SPD als auch die CDU hatten Infostände angemeldet. (josi/röer)