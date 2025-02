Wer „linke.de“ in den Browser tippt, der blickt unversehens in die Augen von Alice Weidel. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen, die im Netz eigentlich ganz etwas anderes suchen, sich auf einer Seite der AfD wiederfinden. Der Anwalt der Linken erklärt, wie die Partei sich wehrt – und was über den AfD-Fan hinter dem neuesten Kaper-Coup bereits bekannt ist.