Pendler-Albtraum: Einschränkungen im Regionalverkehr – auch Hamburg betroffen

Pendler aufgepasst: Wegen Bauarbeiten kommt es bis Anfang Dezember zwischen Winsen und dem Hamburger Hauptbahnhof zu Teilsperrungen und Haltausfällen im Regionalverkehr. Grund für die Einschränkungen sind Brücken- und Weichenbauarbeiten, wie die „Metronom Eisenbahngesellschaft“ mitteilte.

Von Freitag (ab circa 17.30 Uhr) bis kommenden Montag (6 Uhr) entfallen die Züge der RE-Linie 3 zwischen Lüneburg und Harburg in beide Richtungen. Als Ersatz können Fahrgäste die RB31 nutzen. In den Abendstunden wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Winsen (Luhe) und Harburg eingerichtet – am Freitagabend verkehrt dieser von 18 bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die Busse starten und enden am ZOB in Hamburg-Harburg im Bereich F.

RB31: Einschränkungen Ende November – Ersatzverkehr wird eingerichtet

Vom 20. bis 24. November hält der RB31 in den Nachtstunden nicht an den Haltestellen Ashausen und Stelle – in einer Nacht entfallen außerdem die Stationen Bardowick und Radbruch. Hinzu kommen Teilsperrungen zwischen den Haltestellen Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof. In all diesen Fällen wird es einen entsprechenden Schienenersatzverkehr geben.

Zu Teilausfällen kommt es auch vom 26. November bis zum 1. Dezember zwischen Harburg und dem Hamburg beziehungsweise entfallen in den Nächten von 29. November auf den 30. November und vom 30. November auf den 1. Dezember die Haltestellen Ahausen und Stelle beziehungsweise Maschen und Meckelfeld. Auch hier wird es einen Bus-Ersatzverkehr geben.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember werden die Züge ME 81645 und 81647 an den Haltestellen Bardowick und Radbruch nicht halten. Auch hier wird es einen Ersatzverkehr geben.

Hier sind die Baustellen-Pläne abrufbar. Alle Fahrgäste werden gebeten, sich vor ihrer Reise über die Fahrplanänderungen zu informieren. (mp)