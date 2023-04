Spendenaufruf gestartet: So tapfer kämpft Lene (5) aus Hamburg gegen den Krebs

Schon über ein Jahr kämpft die kleine, tapfere Hamburgerin Lene bereits gegen Nierenkrebs. Doch nun braucht die Familie der Fünfjährigen Unterstützung, denn nach einer schweren Zeit in der Klinik wollen sie sich nun einmal alle gemeinsam von den Strapazen erholen – und in den Urlaub fahren.

Bis vor 14 Monaten verlief das Leben des Mädchens ganz normal. Lene hatte viele Freunde und verbrachte gerne Zeit in der Kita und mit ihrer Familie. Doch von einem Tag auf den anderen war alles anders – eine Schockdiagnose stellte alles auf den Kopf: Bei Lene wurde ein Tumor in der Niere gefunden, Metastasen hatten sich bereits in der Lunge gebildet. Seitdem kämpft das Kind gegen den Krebs.

Hamburgerin Lene hat Krebs: Spendenaufruf für Urlaub

„Das letzte halbe Jahr bestand nur aus Klinikaufenthalten. Immer isoliert von anderen und zu Hause alleine, kein Weihnachten mit der Familie und keine anderen Treffen waren möglich“, schreibt Wiebke Haller, eine Bekannte der Familie, die für Lenes Familie einen Spendenaufruf auf GoFundMe ins Leben gerufen hat. „Nun geht es dem Ende der Therapie zu und wir drücken ganz fest die Daumen, dass alles gut wird und Lene wieder eine normale Kindheit haben wird.“

Über die Spendenaktion sollten 5000 Euro zusammenkommen, um Lene und ihrer Familie nach ihrer Entlassung einen Urlaub zu ermöglichen. Dazu schreibt die Initiatorin: „Das, was diese tolle Familie braucht, ist eine Auszeit! Es wäre so toll, wenn wir dieser starken Familie einen schönen Urlaub schenken könnten, einen lang ersehnten Wunsch erfüllen oder einfach nur Zeit zum Durchatmen.“ Besonders schöne Nachricht: Das Spendenziel wurde bereits übertroffen: Bis Mittwoch kamen schon knapp 7000 Euro zusammen. Unter diesem Link können Hamburger:innen aber weiterhin spenden: https://gf.me/v/c/5ft6/dr8rk.