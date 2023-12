Entdeckung am Elbstrand: Mehr als 20 Jahre alte Flaschenpost gefunden

Ein Team-Event am Elbstrand nahm eine unerwartete Wendung, als die Mitarbeiter vom Futterhaus nicht nur Müll sammelten, sondern auch eine über 20 Jahre alte Flaschenpost entdeckten. Das Futterhaus machte sich über Facebook auf die Suche nach Trixi und Jochen – und wurde fündig. Die MOPO hat mit den beiden Absendern der Flaschenpost gesprochen.

„Schatzsuche können nicht nur Joko und Klaas! Wir haben bei unserem Team-Event nicht nur den Elbstrand von Müll befreit, sondern auch diese über 20 Jahre alte Flaschenpost gefunden. Kennt ihr die zwei Verfasser von damals? Oder habt ihr die Nachricht sogar selbst geschrieben? Wir sind auf jeden Hinweis gespannt! Teilt diesen Aufruf und helft uns, Trixi und Jochen zu finden!“ Damit startete das Futterhaus am 2. Dezember die Suche nach dem Paar, das vor 21 Jahren diese Nachricht in die Welt sandte:

Anlass der Post: Die Trauung des Paares

„Trixi Joos und Jochen Wegner sind heute, am 24. August 2002, in Hamburg getraut worden. Unsere Freude wollen wir auf diesem Weg in alle Welt tragen. Bitte schreibt dem Brautpaar, wo ihr diese Flaschenpost gefunden habt. ,Herzlichen Dank‘ sagen alle Hochzeitsgäste. Diese Flaschenpost wurde am Elbstrand in Hamburg-Blankenese auf die Reise geschickt.“

Mit der vereinten Macht des Internets war das Pärchen schnell gefunden, und um die Neugier der Menschen zu stillen, haben sich die beiden sogar extra einen Facebook-Account angelegt und ihre Geschichte erzählt.

Flaschenpost-Idee von Trixis Mama

Vor 21 Jahren, gaben sich Trixi und Jochen am Leuchtturm in Blankenese das Ja-Wort. „Die Mutter der Braut hatte damals die Idee, mehrere Flaschen mit Briefen in die Elbe zu werfen, und von den wohl 50 Botschaften haben wir etwa 20 zurückbekommen, die letzte allerdings vor weit über 15 Jahren. Und das war für uns, fünf Jahre nach der Feier, schon sehr spät.“

Fast alle Flaschen sind in der Nähe der Hettlinger Schanze gefunden worden, nur eine hatte es bis nach Brunsbüttel geschafft. „Die Finder schickten gute Wünsche, auch in der Antwort fünf Jahre später drückten die Finder ihre Hoffnung aus, dass wir immer noch so glücklich seien wie am Tag der Hochzeit. Das sind wir übrigens bis heute!“

Doch es gab auch kritische Stimmen – einige bemängelten, dass der Strand damit zugemüllt wurde. Die kann Jochen Wegner beruhigen, denn die Mutter der Braut hatte damals extra noch bei der Umweltbehörde nachgefragt, ob es Einwände gegen diese Art der Versendung von Botschaften gibt.

In über 20 Jahren könnte die Flaschenpost eine beträchtliche Strecke zurückgelegt haben, möglicherweise ist sie aber auch einfach im schönen Hamburg geblieben – wir werden es wohl nie erfahren.