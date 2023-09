Spätsommer: So wird das Wetter am Wochenende in Hamburg

Das Wochenende wird ein Fest für alle, die milde Temperaturen und das sanfte Licht der Spätsommer-Sonne lieben: Es wird heiter und bis zu 23 Grad warm. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen gar auf bis zu 25 Grad. Von wegen Herbstanfang!

Am Samstag wird es in Hamburg nach Nebel- und Hochnebelauflösung heiter. Es können vorübergehend einige Wolken auftreten, aber größtenteils bleibt es trocken. Die Sonne küsst die Stadt und die Temperaturen liegen bei angenehmen 22 Grad. Der Wind wird schwach sein, später an der Nordsee jedoch mäßig aus nördlicher Richtung wehen.

Wetter in Hamburg: Kaum Wind an Alster und Elbe

In der Nacht zum Sonntag wird es in Hamburg nur gering bewölkt oder klar sein. Vereinzelt kann es Frühnebel geben. Die Temperaturen sinken auf etwa elf Grad. Der Wind wird in der Stadt schwach sein und an der See mäßig aus nördlichen Richtungen kommen.

Am Sonntag löst sich der Nebel in Hamburg auf und es folgt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken und es weht kaum Wind. Die Temperaturen steigen auf angenehme 20 bis 23 Grad – perfektes Wetter für Alster, Stadtpark oder Elbstrand.

Auf den Inseln werden 18 Grad erwartet. Der Wind an den Küsten weht zeitweise mäßig aus nordwestlicher Richtung. In der Nacht zum Montag wird es in Hamburg locker bewölkt oder klar sein. Vereinzelt kann es Nebel geben. Die Temperaturen sinken auf neun bis zwölf Grad, an den Küsten auf 14 Grad. Der Wind wird schwach sein.

Spätsommer in Hamburg: So wird das Wetter am Montag

Am Montag erwartet uns in Hamburg ein weiterer sonniger und trockener Tag. Es wird spätsommerlich warm mit Höchstwerten bis 25 Grad. In Flensburg bleibt es mit 22 Grad etwas kühler. Zeitweise wird ein mäßiger Südwestwind wehen. In der Nacht zum Dienstag wird es in Hamburg klar sein, später kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf etwa 11 Grad. Der Wind wird schwach sein.