Straßenfest, Natur-Ausflug – und ganz viel Kunst: Die MOPO-Tipps fürs Wochenende

Haben Sie schon Pläne für das Wochenende? Nein? Dann kommen hier sechs Tipps, was sie an den kommenden Tagen unternehmen können. Mit dabei ist ganz viel Kunst – und ein Entdecker-Ausflug in die Natur.

Das Stadtteilfest Volksdorf

So gut wie an jedem Wochenende gibt es in Hamburg ein Straßenfest – nun ist Volksdorf dran! Seit über 40 Jahren findet das Event dort statt. Es gibt Kunsthandwerksstände, Aufführungen des Walddörfer Sportvereins, ein Karussell und Fahrgeschäfte für die Kids sowie Livemusik am Freitag und Samstag Abend. Am Sonntag finden zudem ein Fahrradrennen der Radsport-Gemeinschaft Hamburg statt – kommen lohnt sich!

Rund um die Straße Im Alten Dorfe und dem Dorfplatz Weisse Rose (Volksdorf): 1.-3.9., Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 9.30 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr, das ganze Programm gibt’s hier (Facebook-Seite)

Die kreative Messe Indiecon

Einen Einblick in die Welt der Medien und Kultur: Das bekommen Besucherinnen und Besucher des Independent Publishing Festival (kurz Indiecon)! In diesem Jahr feiert die Veranstaltung ihr zehnjähriges Jubiläum. Es gibt Vorführungen, Panel-Talks und Workshops. Außerdem stellen Herausgeber aus der ganzen Welt sich und ihre Arbeit vor – nach dem Besuch gehen Sie sicherlich mit ganz viel Inspiration nach Hause!

Die Indiecon findet traditionell im Oberhafen statt. Malte Spindler / Die Brueder (hfr) Die Indiecon findet traditionell im Oberhafen statt.

Gleishalle im Oberhafen (Stockmeyerstraße 43, HafenCity), 1.-3.9. Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, der Eintritt ist grundsätzlich frei, für einige Veranstaltungen braucht man ein Ticket (ab 11,90 Euro), hier gibt es weitere Infos und das Programm

Das Aktionswochenende „Wildes Wilhelmsburg“

Die Familie hat genug von der Stadt? Dann ist das Aktionswochenende „Wildes Wilhelmsburg“ genau das Richtige! Es gibt mehr als 20 Veranstaltungen, an denen Eltern mit ihren Kindern teilnehmen können. Am Freitag findet zum Beispiel ein botanischer Rundgang am Jakobsberg statt, am Samstag eine Fotoexkursion ins Naturschutzgebiet Heuckenlock und am Sonntag eine Führung durch das Wälderhaus. Das Ziel des vom BUND organisierten Wochenendes ist es, auf den Naturschutz im Stadtteil aufmerksam zu machen und Kinder an das Thema heranzuführen.

Die Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten in Wilhelmsburg statt, viele sind kostenlos, eine Anmeldung ist aber notwendig. 1.-3.9., Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 10 Uhr, Sonntag ab 10.15 Uhr, weitere Infos und das gesamte Programm finden Sie hier

„Jazz Open“ in Planten un Blomen

Lust auf Jazz? In Planten un Blomen findet an diesem Wochenende das „Jazz Open“ statt. Verschiedene Künstlerinnen und Künstler treten am Samstag und Sonntag im Musikpavillon auf – mit dabei Sophia Oster, Eva Klesse und die Sängerin Tokunbo. Das Wetter soll gut werden – also raus in den Park und das Tanzbein schwingen!

Jazz in Planten un Blomen: Das gibts am Samstag und Sonntag. hfr Jazz in Planten un Blomen: Das gibt’s am Samstag und Sonntag.

Musikpavillon Planten un Blomen (St. Pauli), 2.-3.9., je ab 15 Uhr, Eintritt frei, das Programm gibt’s hier

Das Sommerfest der Akademie für Fotografie

An der Akademie für Fotografie werden die Fotografen von morgen ausgebildet – am Samstag öffnet sie allerdings ihre Tore für die breite Öffentlichkeit, da findet nämlich das Sommerfest statt! Zusammen mit dem Kulturzentrum Kultur&Gut veranstaltet die Akademie das Fest, bei dem es – natürlich – vor allem um spektakuläre Fotografien geht. Ein Highlight: Die Eröffnung der Ausstellung „Wahala“ des mehrfach ausgezeichneten Fotografen Robin Hinsch.

Nette Leute treffen, beeindruckende Fotografien anschauen – das ist das Sommerfest der Akademie für Fotografie. hfr Nette Leute treffen, beeindruckende Fotografien anschauen – das ist das Sommerfest der Akademie für Fotografie.

Akademie für Fotografie (Gaußstraße 149, Ottensen), 2.9. 16-23 Uhr, mehr Infos gibt es hier

Zehn Jahre „Hamburg zeigt Kunst“

Regelmäßig präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihre Werke beim Kunstfestival „Hamburg zeigt Kunst“ im Überseeboulevard (HafenCity). Die Veranstaltungsreihe jährt sich nun zum zehnten Mal – und das muss natürlich gefeiert werden! Anlässlich des Geburtstages findet am Sonntag ein Open-Air-Jubiliäumsfestival statt. 80 Künstlerinnen und Künstler sind dabei, es gibt Live-Performances und Musik. Für Kinder gibt es einen Kunstworkshop und für die Großen einige Streetfoodwagen.

„Hamburg zeigt Kunst“ feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen. 80 Künstler stellen ihre Werke beim Jubiläum aus. hfr „Hamburg zeigt Kunst“ feiert in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen. 80 Künstler stellen ihre Werke beim Jubiläum aus.

Überseeboulevard (HafenCity): 3.9., 10-19 Uhr, Eintritt frei, hier finden Sie mehr Infos (elu)