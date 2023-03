Sonnige Frühlingsgefühle? Darauf muss Hamburg noch warten

Spaziergänge in der Sonne und milde Temperaturen? Nicht in Hamburg: Wolken, Schnee und Wind halten den Frühling kommendes Wochenende noch von seinem Durchbruch ab. Besser so: Er wäre auf den teils glatten Straßen auch ausgerutscht.

Mit dem 1. März beginnt für Meteorologen der Frühling – das entsprechende Wetter lässt in Hamburg jedoch noch auf sich warten. So hängt für das kommende Wochenende zumeist eine dicke Wolkendecke über Hamburg und Schleswig-Holstein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt gab.

Regen- und Schneeschauer sind zu erwarten

Der Vormittag des heutigen Freitags beginnt mit Nebel oder Hochnebel, welcher sich erst im Laufe des Tages etwas auflockern wird. An der See weht dabei ein frischer West- bis Nordwestwind, welcher Höchstwerte zwischen 4 und 8 Grad mit sich bringt. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig, gelegentlich brechen einige Tropfen Regen durch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 4 Grad.

Der Samstag, 4. März, hält einen Mix aus Sonne, Wolken und schwachen Schauern für den Norden bereit, begleitet von mäßigem Wind – an der Nordsee kann es auch zu starkem bis stürmischem Nordwestwind kommen. Tagsüber werden Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad erwartet, in der Nacht können diese jedoch auf bis zu Minus 2 Grad fallen. Dazu kommen Regen- und Schneeschauer an der Nordseeküste und entlang der Elbe. Der DWD warnt daher auch vor Glätte in der Nacht zu Sonntag.

Auch am Sonntag, den 5. März, bleibt die Wolkendecke. Entlang der Nordseeküste und der Elbe kann es weiter zu Regen-, Schnee- und Graupelschauern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad. Das Wetter hält auch für die kommende Woche an, so bleibt der Montag durch Wolken verhangen – vereinzelt kommen Regen- und Schneeschauer dazu. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. (mwi)