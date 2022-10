Sonnig oder schmuddelig? So wird das Wetter in Hamburg

Hamburg im Herbst: Das Wetter wechselt momentan zwischen Sonne, Wolken und Regen. Das erwartet uns in den kommenden Tagen.

Das derzeitige Von-allem-etwas-Wetter bleibt uns weiter erhalten: Hamburg und Schleswig-Holstein steht ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen bevor. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Dienstag besonders an der Nordsee immer wieder zu Schauern. Bei mäßigem, an der Küste frischem Westwind liegen die Temperaturen bei maximal 15 Grad. In der Nacht sinkt der Tiefstwert auf 5 Grad.

Mittwoch 15 Grad in Hamburg

Etwas freundlicher wird es am Mittwoch. Während die Schauer an der Nordsee anhalten, lockert sich der Himmel im Landesinneren auf. Am mildesten wird es laut DWD bei 15 Grad und schwachem Wind in Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Corona, Influenza, Infekte: Wie Sie sich für den Erkältungswinter wappnen können

Am Donnerstag ist es wolkig, gelegentlich regnet es etwas. Tageshöchstwerte: 13 bis 15 Grad. Am Freitag nach kurzen Auflockerungen von der Nordsee her Regenschauer. Maximal 16 Grad in Hamburg. Mäßiger, an den Küsten frischer bis starker südlicher Wind. (mp/dpa)