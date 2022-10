Corona, Influenza, Infekte: Wie Sie sich für den Erkältungswinter wappnen können

Es geht wieder los: Mit dem Herbst sinken die Temperaturen und steigen die Zahlen. Egal ob Corona, Grippe oder andere Infekte – es ist wichtig gewappnet zu sein. Wie man sich richtig schützt und was am besten bei akuten Beschwerden hilft verrät Allgemeinmediziner Dr. Parey.

Jetzt wird offiziell der Herbst eingeläutet und auf warme Sommertage folgt nasses Regenwetter. Seit zwei Jahren fügt Corona der kalten Jahreszeit einen bittern Beigeschmack zu. Aber auch andere Infekte wie Grippe verbreiten sich rasend schnell und sind nicht zu unterschätzen.

Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen

Aber liegt das nur am Wetter? Allgemeinmediziner Dr. Parey erklärt, dass ein entscheidender Grund bei der Verbreitung von Viren das nicht Einhalten der Coronamaßnahmen ist. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen – die meisten Menschen legen ihre Maske nur noch in Fernverkehrszügen an. „Die Leute werden unvorsichtig“. Grade bei kalten Temperaturen sei das Immunsystem sehr anfällig. Dementsprechend empfiehlt der Allgemeinmediziner einen ausreichenden Impfschutz. „Am besten gegen Grippe und Corona, denn der Körper kann sich auch mit mehreren Viren gleichzeitig infizieren – und dann kann es gefährlich werden“ erzählt er.

Wenn der Körper bereits geschwächt ist, sei dieser viel anfälliger. „Es klingt ziemlich banal und man hat es schon oft gehört, aber das ist das einzige was hilft“, sagt Dr. Parey. Die Coronamaßnahmen schützen einen selbst und andere vor Corona und anderen Infekten. Grade jetzt wo viele diese vernachlässigen, solle man sich wieder bewusst an sie halten.

„Gesundheit ist ein Fulltimejob“

Neben einem ausreichenden Impfschutz und dem Einhalten der Maßnahmen sei es essenziell auf seinen Lebensstil zu achten. Denn „Gesundheit ist ein Fulltimejob“, sagt der Allgemeinmediziner und rät zu achtsamer Ernährung, Ruhephasen und Sport an der frischen Luft. Zur Stärkung des Immunsystems solle man vor allem Stress vermeiden, viel trinken und viele Nährstoffe zu sich nehmen. „Prophylaktisch kann man auch mal ein heißes Fußbad nehmen oder in die Sauna gehen und natürlich Händewaschen nicht vergessen“. rät Dr. Parey.

Bei akuten Beschwerden solle man sofort reagieren. Testen und Isolation sind vor allem jetzt das A und O, um seine Mitmenschen zu schützen. „Husten und Niesen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht fassen und genügend Abstand und Ruhe“, erklärt er. Vor allem bei einer Infektion sei es besonders wichtig das Arbeiten komplett sein zu lassen und sich auszuruhen. „Der Körper muss auch mal zur Ruhe kommen“.