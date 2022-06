Sonnig oder doch Regen? So wird das Wetter über Pfingsten

Das Pfingstwochenende steht an – perfekt, um Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Doch Vorsicht: Es ist zwar sommerliche Wärme angesagt, aber eben auch Regen. So soll das Wetter am langen Wochenende werden.

Endlich wird es wieder wärmer! Pünktlich zum Pfingstwochenende klettert das Thermometer wieder deutlich über die 20-Grad-Marke. Aber Regen ist auch angesagt, ab wann muss man also den Regenschirm wieder einpacken?

Pfingstwochenende: So wird das Wetter in Hamburg

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Donnerstag noch bei einem Wechsel aus stärkerer Bewölkung und vereinzelt etwas Sonne. In Hamburg werden 18 Grad erwartet, im Norden ist es teilweise noch etwas kühler. Die Nacht auf Freitag soll trocken bleiben, es soll laut DWD sogar eine sternenklare Nacht geben, nur örtlich kann etwas Nebel aufziehen. Dementsprechend kalt wird es in der Nacht: nur bis zu vier Grad.

Ab Freitag bringt das Hochdruckgebiet Burkhart dann „puren Sonnenschein“, sagt eine Sprecherin des DWD. „Freitag, Samstag und einschließlich Sonntag gibt es die maximal mögliche Sonnenscheindauer.“ Dabei gibt es am Freitag Tageshöchstwerte von 17 Grad im hohen Norden und rund 22 Grad in Hamburg. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus meist nordwestlicher und nördlicher Richtung. In der trockenen Nacht soll es laut Prognose lockere Bewölkung geben, bei gleichbleibendem Wind und Temperaturen um die sieben bis elf Grad.

Am Samstag bleibt es sonnig und trocken. Im Hamburg sollen es 23 Grad werden, auf den nördlichen Inseln um die 18 Grad. Der Wind bläst wie Freitag schon aus Norden her schwach bis mäßig. In der Nacht sollen später einzelne Nebelfelder hinzukommen, es kühlt auf acht bis elf Grad ab.

Am Pfingstsonntag werden in Hamburg dann 26 Grad erwartet, im Norden zwischen 20 bis 22 Grad. Dazu gibt es wieder sehr viel Sonne, wobei gegen Abend etwas Wolken hinzukommen sollen. Aus Südwesten zieht dann in der Nacht schlechtes Wetter auf, mit teils kräftigem und schauerartigem Regen und örtlich auch Gewittern. Dabei sollen es laut DWD zwölf bis 14 Grad geben, während der Wind anfangs frisch später schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost weht.

„Mit etwas Glück ist der Regen am Montagvormittag wieder durch“, erklärt die Sprecherin des DWD. „Der Nachmittag könnte wieder trocken mit etwas mehr Wolken sein.“ Der Pfingstmontag bleibt mit 24 Grad in Hamburg weiterhin recht warm.

Für das gute Wetter am Wochenende ist das Hoch Burkhart verantwortlich, das am Donnerstag noch über den britischen Inseln liegt und bis Freitagnachmittag das gute Wetter in den Norden bringt. In der Nacht zu Montag wird Burkhart dann von einem Tief über Frankreich und Benelux abgelöst, was für den Regen verantwortlich ist. Die weitere Woche soll laut DWD-Prognose voraussichtlich wechselhaft und etwas kühler werden.