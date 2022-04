Sonnig, aber kühl: Wann wird es endlich warm in Hamburg?

Während das Wetter vor Ostern noch so richtig unangenehm war, wird Hamburg nun schon seit einiger Zeit mit Sonne satt verwöhnt. Trotz freundlicher und regenarmer Tage wird es dennoch nicht so richtig warm. Wird sich das bald ändern? Die MOPO hat nachgefragt.

Das sonnige Osterwochenende ist schon längst vorbei, das gute Wetter hat Hamburg jedoch noch nicht verlassen – auch vergangene Woche war es überwiegend heiter. Regen? Fehlanzeige.

Doch trotz des traumhaften Wetters wird es nicht so richtig warm. Die Höchstwerte lagen tagsüber um die 16 Grad, nachts kühlt es sich teilweise auf bis zu zwei Grad ab.

DWD erklärt Hamburgs trockenes aber kühles Wetter

Die MOPO hat beim Deutschen Wetterdienst (DWD) speziell für Hamburg nachgefragt, wann es denn so richtig warm wird in Hamburg: „Es sind erstmal keine ‚frühsommerlichen‘ Temperaturen abzusehen“, sagt Frank Kahl vom DWD. Zwar sei ein Trend immer nur für gut eine Woche im Voraus abzusehen, wie er der MOPO erklärt. „Im Moment kann ich jedoch sagen: Die kommende Woche wird es nicht wärmer.“

Das könnte Sie auch interessieren: Darum bestrafen die USA jetzt Hapag-Lloyd

Laut dem DWD wird sich das Hamburger Wetter in den nächsten Tagen wie auch am Wochenende bei 15 bis 16 Grad einpendeln. „Die Morgentemperaturen können immer noch frisch sein“, wie Kahl erzählt. Der DWD rechne dabei mit Frühtemperaturen um die drei bis fünf Grad, die Nächte sollen dennoch frostfrei bleiben.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

„Die Temperaturen liegen auch an der vorherrschenden Windrichtung“, erklärt Frank Kahl. Es weht zwar sehr schwach, aber aus nördlichen Richtungen. Deshalb hat der Wind etwas polare Luft im Gepäck, die sich nur sehr zögerlich erwärmt.“

Dabei wird es nicht mehr so sonnig wie in den vergangenen Tagen: Es wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, Regen bleibt in Hamburg dennoch weiterhin aus. „Für die kommenden Woche ist kein spürbarer Niederschlag in Sicht“, so Kahl. Erst danach könne es zu Regen kommen, wenn sich die Wolken verdichten. Dass es dabei schon so lange trocken ist und auch so bleibt, sie dabei kein Grund zur Besorgnis, so Frank Kahl: „Als außergewöhnlich möchte ich das nicht bezeichnen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Überall steigende Preise – „Wir erleben extreme Zukunftsängste“

Ob es regne, sei dabei immer eine Frage der Verteilung der Hoch- und Tiefdruckgebiete auf der Nordhalbkugel. Aktuell stehe laut dem DWD ganz Deutschland unter Hochdruckeinfluss, wofür auch das Hoch „Tim“ verantwortlich sei, das sich mit Schwerpunkt über Schottland auch hier in Deutschland bemerkbar mache.

„Hochdruckeinfluss ist ein Garant für niederschlagsfreie Zeit“, erklärt dazu Frank Kahl. Zwar gäbe es einige „Störenfriede“, die Regen bringen könnten, die seien aber südlicher gelegen und würden Hamburg eher weniger betreffen. Das trockene aber dennoch kühle Wetter zieht sich also auch in die nächste Woche.