Sonne und Wind: So wird das Wetter am langen Pfingst-Wochenende

Das lange Pfingst-Wochenende steht vor der Tür! Freundliches Wetter bei bis zu 21 Grad macht Lust auf einen ausgedehnten Spaziergang. Aber wird sich das Wetter auch über das Wochenende so halten?

Am Donnerstagnachmittag bleibt es zunehmend trocken, an der Nordsee weht frischer bis starker, böiger Wind, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in der Nacht sinken sie auf 3 bis 9 Grad.

Wetter im Norden: Bis zu 21 Grad im Norden

Am Freitag ist es zunächst wolkig, im Tagesverlauf wird es dann aber freundlicher mit zunehmendem Sonnenschein und Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. An den Küsten weht schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen vier und neun Grad.

Auch am Samstag zeigt sich neben ein paar Wolken die Sonne, die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es klar, bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad.

Am Sonntag ziehen dichtere Wolken auf und es wird stellenweise regnerisch bei Temperaturen zwischen 15 und 21 Grad. An den Küsten rechnet der Deutsche Wetterdienst mit zunehmend frischen Nord- bis Nordwestwind. In der Nacht zu Montag ist es bewölkt bei fünf bis zehn Grad. (dpa/mp)