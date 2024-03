Sonne satt in Hamburg – doch der schöne Schein hat bald ein Ende

Sonne tanken, so lange es noch geht. Derzeit kann man in Hamburg strahlenden Sonnenschein genießen, aber das soll sich schon bald ändern.

Viel Sonne erwartet Hamburg und Schleswig-Holstein am Freitag: Die Temperaturen steigen auf bis zu 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Vereinzelt kommt es an der Nordseeküste und auf Helgoland ab Mittag zu starken Windböen. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen bis auf 0 Grad.

Wetterumschwung am Wochenende

Am Wochenende wird es laut Wetterdienst zunehmend bewölkter bis regnerisch. Der Samstag beginnt weitgehend sonnig mit bis zu 11 Grad in Hamburg. Gegen Nachmittag soll es zwar bewölkter werden, aber immerhin noch trocken bleiben. Der Sonntag wird überwiegend wolkig mit vereinzelten Regenfällen. Mit einer Höchsttemperatur von 12 Grad soll es aber immerhin recht mild sein. An den Küsten weht das Wochenende über teils starker Wind.

In der kommenden Woche wird es zunehmend wechselhafter: Der Montag startet bewölkt und trocken, bis es in der zweiten Tageshälfte dann vermehrt zu Schauern kommt, so der Wetterdienst. Die erwartete Tageshöchsttemperatur liegt bei 9 Grad. In der Nacht soll die Temperatur dann auf 2 Grad fallen. In den Morgenstunden kann sich Nebel bilden. (dpa/mp)