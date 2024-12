Sonderfahrplan zu Weihnachten und Silvester – so fahren Busse und Bahnen

Zu den Feiertagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel gibt es auch in diesem Jahr Änderungen im HVV-Fahrplan.

Am 24. Dezember (Dienstag) fahren U- und S-Bahnen zunächst nach Samstagsfahrplan. Ab ca. 14.30 Uhr wird der 5-Minuten-Takt der S3/S5 auf einen 10-Minuten-Takt reduziert, die U-Bahnlinien verkehren ab 18 Uhr im 20-Minuten-Takt. Die U4 fährt nur zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Ab 18.30 Uhr gilt für die S-Bahn zwischen Neugraben und Stade ein Stundentakt. Busse fahren bis 14 Uhr wie an einem Samstag, danach geht der Fahrplan in einen Sondermodus über.

Sonderfahrplan am Silvesterabend

An den Feiertagen, 25. und 26. Dezember, gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan. In der Nacht zum 25. und 26. Dezember gibt es durchgehenden Nachtverkehr.

Am Silvestertag (Dienstag) starten Busse und Bahnen zunächst nach dem Samstagsfahrplan. Ab dem frühen Nachmittag gilt ein Sonderfahrplan. Nach ca. 14 Uhr fahren die S-Bahn-Linien S5 und S3 auf geänderten Strecken. In der Nacht zu Neujahr fahren die U- und S-Bahnen alle 20 Minuten, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Der Nachtbetrieb beginnt ab ca. 2 Uhr, mit besonderen Taktzeiten, z.B. die Linie U1 fährt bis 2.30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Ergänzende Buslinien sorgen für weitere Verbindungen. Die Hafenfähren fahren ebenfalls nach Sonderfahrplan.

