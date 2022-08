Sommerwetter! So heiß wird es heute in Hamburg und im Norden

Der August bringt wieder Sommerwetter nach Hamburg! Jetzt soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wieder richtig heiß werden...

Temperaturen um die 30 Grad – das ist laut dem DWD für Mittwoch und Donnerstag im gesamten Norden zu erwarten, so auch in Hamburg.

Sommerwetter im Norden: Temperaturen über 30 Grad

Besonders heiß wird es mit bis zu 35 Grad im Landesinneren. Das Harzvorland könnte mit 36 Grad am Donnerstag zum heißesten Punkt im Norden werden, hieß es. An den Küsten ist mit mindestens 27 Grad zu rechnen, auf den friesischen Inseln bleiben die Temperaturen teils unter 25 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Himmel zur Wochenmitte größtenteils sonnig sein. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen kann es zwischenzeitig Wolken geben. Regnen soll es an den heißen Tagen weitestgehend nicht. Erst am Donnerstagabend rechnen die Wetter-Experten vereinzelt mit Gewittern und Regen. Der Wind weht schwach, nur an der Nordsee etwas stärker. (dpa/ncd)