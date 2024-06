Sommermärchen vorerst beendet: Hamburg droht ein Temperatursturz

Temperaturen bis zu 30 Grad trieben die Hamburgerinnen und Hamburger die Woche in Freibäder und Eisdielen. Doch das Unwetter am Donnerstag hat für Abkühlung gesorgt. Und die Werte sinken weiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, wartet am Wochenende ein Temperatursturz auf den Norden.

Überflutete Straßen und Keller, umgekrachte Bäume: Am Donnerstagabend zog ein großes Unwetter über Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Freitag startete immerhin wieder freundlich, wenn auch etwas kühler als an den Vortagen. Etwa 21 bis 25 Grad kommen auf den Norden zu. In der Nacht zum Samstag ziehen ein paar Wolken auf, doch es bleibt meist trocken.

Nach Hitzeperiode: Neue Woche startet mit 18 Grad

Der Samstag nimmt sich ein Beispiel am Freitag: Es geht freundlich los mit Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Allerdings zieht am Nachmittag etwas Regen über den Norden hinweg. Auch in der Nacht zum Sonntag werden die Wolken gelegentlich von etwas Regen abgelöst, bei Tiefstwerten von 13 Grad.

Ab Sonntag verursacht ein heranziehendes Tiefdruckgebiet dann einen Wetter-Umschwung im Norden: Die Temperaturen sinken auf 23 Grad im Binnenland und auf 20 Grad an den Küsten. Insbesondere auf den Südwesten kommt auch starker Regen zu. Dieser soll am Abend aber wieder nachlassen.

Und wie geht es weiter? Die neue Woche startet ebenso bewölkt wie der Sonntag: Zeitweise Schauer warten am Montag auf den Norden. Dazu kommen wenig sommerliche Temperaturen um die 18 Grad und ein frischer Wind an den Küsten. In der Nacht zum Dienstag ist ebenfalls zum Großteil regnerisch mit Tiefstwerten um die zwölf Grad. (mwi)