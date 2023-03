Hamburg Airport: Neue Ziele im Sommerflugplan

Am 26. März beginnt beim Hamburger Flughafen die Sommerzeit: Der neue Flugplan tritt in Kraft. Dieses Jahr werden die klassischen Sonnenziele in der Türkei und in Spanien verstärkt angeflogen, aber auch die Verbindungen Richtung Norden, beispielsweise nach Island, werden ausgebaut. Island wird damit auch zum Drehkreuz nach Amerika, so dass Hamburger mit Ziel USA nur einmal dort umsteigen müssen. Außerdem kehren drei beliebte Flugziele ins Programm zurück und ab Oktober gibt es die Aussicht auf ganz neue Direktflüge für die eher kulturell und klassisch interessierten Reisenden: Stichwort Florenz. Insgesamt fliegen 55 Fluggesellschaften 120 Direktziele an.

„Dieser bunte Mix bietet den Norddeutschen viel Freiheit und Flexibilität bei der Reiseplanung“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport. Bereits zu Beginn des neuen Sommerflugplans kehrt ein beliebtes Ziel zurück ins Hamburger Streckennetz: Genf in der Schweiz wird dann viermal pro Woche von Swiss bedient. Die norwegische Fluggesellschaft Widerøe nimmt den Linienbetrieb ab Hamburg wieder auf und startet ab Anfang Juni viermal pro Woche nach Bergen in Norwegen. Eurowings bringt im Sommer zudem zwei beliebte Sonnenziele zurück ins Hamburger Streckennetz: Jeweils am Sonntag kann man dann ab dem 14. Mai nach Malta fliegen. Von Juli bis Anfang September kommt dann noch die tunesische Hauptstadt Tunis hinzu, jeden Dienstag startet ein Flug.

Hamburg Airport: Neue Direktverbindungen 2023

Aber es kommen auch ganz neue Direktverbindungen hinzu: Beispielsweise Graz. Ab dem 5. Mai fliegt Eurowings jeden Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag nonstop in die zweitgrößte Stadt Österreichs. Neu hinzu kommt auch Nador in Marokko, ab dem 5. Juli jeweils mittwochs. Kutaissi in Georgien ist erstmals als Direktflug dabei, die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air fliegt es an.

Neben den neuen Zielen erhöht sich auf sieben Strecken die Auswahl, weil zusätzliche Fluggesellschaften diese ab Hamburg anfliegen. Ab 1. April startet der deutsche Ferienflieger Condor zunächst zweimal pro Woche nach Malaga in Spanien und bietet ab Juni sogar vier wöchentliche Verbindungen an. Ab Mai kann man dann täglich nach Antalya in der Türkei fliegen. Im Mai nimmt Marabu Airlines, die Partner-Airline von Condor, den Betrieb ab Hamburg auf und bedient neben einem Teil des Condor-Netzes auch zwei neue Ziele: Ab dem 13. Mai startet sie dreimal pro Woche in die portugiesische Hafenstadt Faro. Wen es eher nach Rom in Italien zieht, der kann das ab dem 27. Mai ebenfalls mit Marabu Airlines tun. Die spanische Hafenstadt Bilbao wird ab dem 3. Juli zusätzlich zweimal pro Woche von Vueling bedient.

Stadttor Arco daVila in Faro, Portugal picture-alliance / gms | Christian_Röwekamp Stadttor Arco daVila in Faro, Portugal

Mit Air Serbia kehrt am 15. Mai eine Fluggesellschaft zurück nach Hamburg, die dreimal wöchentlich Belgrad anfliegen wird. Die neue Fluggesellschaft PLAY nimmt jeweils dienstags, donnerstags und samstags Kurs auf Islands Hauptstadt Reykjavík. Der Flughafen Reykjavík dient der isländischen Airline zudem als Drehkreuz in die USA – die Norddeutschen können also mit nur einmal Umsteigen schnell und flexibel zu vielen Amerika-Zielen reisen. Ab Ostern können die Hamburger mit SAS Scandinavian Airlines auch noch flexibler nach Oslo. Zwei wöchentliche Verbindungen sind im Sommer geplant.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs schrägste Crêperie: Hier hat jetzt der zweite Laden eröffnet

Hamburger, die Familie oder Freunde in der Türkei besuchen wollen oder das Land als Tourist bereisen möchten, haben besonders viele Flüge zur Auswahl: Antalya und Istanbul werden im Sommer mehrmals täglich ab Hamburg angesteuert. Im Hochsommer fliegt die türkische Fluggesellschaft Sun Express jeweils einmal pro Woche nach Ankara und Adana.

Ausblick: Drei neue Direktziele ab Oktober 2023

Kurz vor Ende des Sommerflugplans nimmt eine neue Fluggesellschaft den Betrieb ab Hamburg auf: Die drei neuen Ziele könnten besonders spannend sein für kulturell und kulinarisch Interessierte: Ab dem 10. Oktober startet die spanische Fluggesellschaft Volotea jeweils zweimal pro Woche nach Lyon und Bordeaux in Frankreich sowie in das italienische Florenz.