Der Sommer scheint im Norden noch nicht so richtig in Fahrt zu kommen. Auch kommende Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Zwar bewegen sich die Temperaturen weiter um die 20 Grad, jedoch muss in Hamburg mit Wolken und Schauern gerechnet werden.

Am Montag wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Schleswig-Holstein und Hamburg wechselhaft mit mehr Wolken als Sonne und einzelnen Regenschauern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 18 bis 20 Grad. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 14 Grad.

Wetter in Hamburg: Der Sommer lässt auf sich warten

Auch am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, stellenweise gibt es kurze Schauer. Mit maximal 19 bis 22 Grad halten sich die Sommertemperaturen in Grenzen. In der Nacht zu Mittwoch liegen die Tiefstwerte bei 12 bis 15 Grad an den Küsten, im Binnenland um 9 Grad.

Erst am Mittwoch setzt sich die Sonne gegen die Wolken durch, im Bereich der Elbe gibt es allerdings vereinzelte Regenschauer. Immerhin liegen die Höchstwerte bei 20 bis 24 Grad. (alu/mp)