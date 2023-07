Der Sturm hat ausgepustet: So wird das Wetter in Hamburg am Wochenende

Sturmtief „Poly“ ist vorübergezogen, nun kommt der Sommer zurück in den Norden: Nach stürmischen Tagen mit zahllosen Feuerwehreinsätzen, meldet der Deutsche Wetterdienst Aussichten auf ein sonniges Wochenende. An einem Tag klettern die Temperaturen in Hamburg besonders hoch.

Nachdem das Sturmtief „Poly“ am Mittwochnachmittag und -abend durch den Norden gezogen ist, hat sich die Lage in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder normalisiert. „Das Sturmtief ist nun in Skandinavien angekommen. Es bringt uns heute nur noch ein paar Schauer, vielleicht auch mit Gewittern. Aber der Sonnenanteil ist schon deutlich höher“, sagte Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Lediglich im Norden Schleswig-Holsteins werde es zunächst noch dichtere Wolken geben.

Sommerliche Temperaturen kehren am Wochenende zurück

In den nächsten Tagen können sich die Menschen im Norden nun auf sommerliches Wetter freuen, wie Bauditz vom DWD sagte. Am Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad, am Samstag schon klettern sie „bei nahezu ungestörtem Sonnenschein“ auf bis zu 23 Grad an der Grenze zu Dänemark und bis zu 27 Grad zur Elbe hin. Der Sonntag bietet schließlich heiße Temperaturen zwischen 28 Grad an den Küsten und 32 Grad an der Elbe. (dpa/mp)