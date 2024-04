25 Grad noch diese Woche: An diesem Tag kommt der Sommer nach Hamburg

Der Countdown läuft: Die Woche über bleibt es kühl, aber am kommenden Samstag erwartet die Hamburger der erste sommerliche Tag des Jahres. Setzen sich die warmen Temperaturen auch nächste Woche weiter fort oder bleibt das Wochenende nur ein kurzer Vorgeschmack auf den Sommer?

Die Woche über heißt es noch einmal: Durchhalten. Bis Freitag soll in Hamburg noch typisches kühles Aprilwetter herrschen. Aber am Wochenende werden dann laut „Wetter Online“ zum ersten Mal in diesem Jahr sommerliche Temperaturen erwartet.

Wetterexperte schließt selbst 30 Grad nicht aus

Die Temperaturen sollen ab Freitag bundesweit um mindestens zehn Grad steigen. „Die 25-Grad-Marke wird am Wochenende sicher geknackt, lokal sind sogar 30 Grad nicht ausgeschlossen. Das sind eher typische Werte für den Frühsommer im Juni. Für Anfang April kann das also neue Rekorde bedeuten“, betont Niklas Weise, Meteorologe von „Wetter Online“. Bisher liegt der Temperatur-Rekord für das erste April-Drittel deutschlandweit bei 27,7 Grad.

Saharastaub kommt wieder auf uns zu

Wobei es im Norden in der Regel ja etwas kühler ist, aber sommerliche 25 Grad sollen auch hier drin sein. Ursprung der warmen Temperaturen sei warme Luft, die über Spanien und Frankreich bis nach Deutschland strömt. Damit kommt allerdings auch eine weiterer Schwall Saharastaub auf uns zu. Strahlenden Sonnenschein bei klarem Himmel kann man daher eher nicht erwarten.

Wer kann, sollte den sommerlichen Samstag dennoch bestmöglich nutzen. Er bleibt ein kurzer Vorgeschmack auf den Sommer. Denn danach fallen die Temperaturen – zumindest fürs Erste – wieder deutlich. (zc)