Als die Mieter am Nienkamp/Grotenkamp in Pinneberg Ende 2023 ihre Heizkostenabrechnung erhielten, verfielen sie erst einmal in Schockstarre: Sie alle sollten vierstellige Beträge für Fernwärme nachzahlen, bei einem Haushalt wurden sogar 12.000 Euro fällig. Die Hausverwaltung überprüfte daraufhin die vom Energieversorger Getec geforderten Beträge – und kam jetzt zu einem eindeutigen Ergebnis: Demnach soll sogar noch mehr schief gelaufen sein.