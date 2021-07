Dass die Hochwasserkatastrophe in Süd- und Westdeutschland mit dem Klimawandel zusammenhängt, zweifelt wohl niemand ernsthaft an. Dass daraus so schnell wie möglich die politischen Konsequenzen zu ziehen, will die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ (FFF) am morgigen Freitagmittag mit Demos in ganz Deutschland einfordern. Auch in der Hamburger Innenstadt wird es ab 13 Uhr einen Zug geben.

„Während manche Politiker offenbar der Meinung sind, so ein Tag sei kein Grund, die Politik zu verändern, ist es im Gegenteil höchste Zeit, genau dies einzufordern und vor allem endlich umzusetzen”, so Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future Hamburg. „Über 170 Tote alleine in Deutschland, verlorene Existenzen, zerstörte Innenstädte. Politikerinnen und Politiker müssen nun endlich ihre leeren Versprechen lassen und ambitionierten Klimaschutz betreiben, das sind sie den Menschen schon lange schuldig.“

Bei der Demo am Freitag geht es auch darum, Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe zu sammeln. Die Menschen in den Hochwassergebieten bräuchten jetzt „schnelle, direkte Hilfe und Solidarität“, sagt die FFF-Aktivistin Pauline Brünger. Teile ihrer Organisation seien seit Tagen an den Aufräumarbeiten in den Katastrophengebieten beteiligt.

Fridays for Future: Demo für Flutopfer in Hamburg

In Hamburg wird eine der beiden zentralen Kundgebungen stattfinden – die andere wird die Aktion in Bonn sein. In der Hansestadt sollen Klimaforscher über die Gefahren der Erderwärmung aufklären. Von den Fluten betroffene Bewohner sollen in Bonn direkt zu Wort kommen. In beiden Städten ist auch eine Trauerminute für die Todesopfer geplant.

Der Zug soll sich nach einer Pressekonferenz um 13 Uhr auf der Glacischaussee neben dem Heiligengeistfeld in Bewegung setzen. (mp)